В Латвии заблокировали связанные с «Яндексом» сайты

Председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии Ивар Аболиньш заявил, что ведомство заблокировало доступ на территории страны ко всем сайтам, которые связаны с компанией «Яндекс». Об этом сообщает портал Delfi.

По словам Аболиньша, в «Яндекс. Музыке» были бесплатно доступны подкасты лиц, ранее попавших под санкции Евросоюза. Теперь доступ к площадке будет заблокирован на территории страны.

При этом ранее Сейм Латвии принял поправку к закону об электронных коммуникациях, благодаря которой у Национального Совета по электронным СМИ появились полномочия ограничивать сайты, распространяющие контент, который «угрожает общественному порядку и национальной безопасности».