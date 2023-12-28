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Банк "Открытие" объявил победителя акции с розыгрышем миллиона рублей

Клиентом "Открытия" Андрей стал более двух лет назад. Он активный пользователь дебетовой карты банка. Выигрыш победитель собирается направить на погашение ипотечного кредита.

Банк "Открытие" объявил победителя акции с розыгрышем миллиона рублей
© Волга Ньюс

Также банк "Открытие" разыграл среди своих клиентов сертификаты на путешествия мечты, надбавки по вкладам и накопительным счетам, годовые подписки на онлайн-кинотеатры и тысячи других призов.

Акция "Колесо удачи" проходила с 5 по 25 декабря 2023 года. Чтобы включиться в борьбу за призы, клиенту банка "Открытие" нужно было один раз в семь дней вращать "Колесо удачи" в интернет — банке или мобильном приложении, а для участия в розыгрыше миллиона рублей совершить любой платеж на сумму от 100 рублей. Победители определялись с помощью генератора случайных чисел. Всего в акции приняли участие более 200 тысяч клиентов банка.

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ФК Открытие