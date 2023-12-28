Абрамович подал иск против банка в Израиле

Абрамович намеревался перевести пожертвование на сумму 8 млн шекелей ($2,2 млн по текущему курсу) в пользу ЗАКА, чтобы помочь профинансировать поисково-спасательные работы, которые эта некоммерческая операция ведет после нападения на Израиль палестинских радикалов из сектора Газа 7 октября. Как отмечает Globes, банк отказался принять этот перевод, обосновывая решение тем, что в отношении предпринимателя введены санкции ЕС и Великобритании. ТАСС

Истцы утверждают, что бизнесмен, у которого есть гражданство Израиля, открыл счет в «Мизрахи-Тефахот» несколько лет назад. В иске также подчеркивается важная роль ЗАКА как ведущей израильской НПО в поисково-спасательной деятельности. Волонтеры организации после начала войны Израиля и палестинского движения «Хамас» 7 октября занимались поиском и сбором тел жертв нападения боевиков, говорится в документе. BFM.RU