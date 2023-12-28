Binance обязала российских пользователей вывести средства до 29 декабря

Криптобиржа Binance разослала российским клиентам напоминания о необходимости миграции аккаунта и вывода средств до 29 декабря.

Биржа попросила российских пользователей до 29 декабря погасить все нерешенные обязательства, закрыть все позиции и вывести средства на любую другую биржу. Отмечается, что после обозначенной даты все открытые позиции будут постепенно закрываться.