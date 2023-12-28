«Газпром» планирует заключить 15-летние контракты с тремя странами
Российская энергетическая компания «Газпром» намерена заключить 15-летние контракты с Киргизией, Казахстаном и Узбекистаном. Об этом сообщил глава компании Алексей Миллер.
Отмечается, что контракты будут подписаны в середине 2024 года во время Петербургского международного экономического форума. Кроме того, Миллер также отметил увеличение поставок газа в Узбекистан.
«И среднесрочные пятнадцатилетние контракты, о которых мы договорились с нашими партнерами в Кыргызстане, в Казахстане, в Узбекистане, будут заключены в середине следующего года на Петербургском международном экономическом форуме. И 1 ноября 2025 года надежные, стабильные поставки по этим контрактам начнутся в центральноазиатские республики», — рассказал Миллер.
Ранее «Газпром» установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай.