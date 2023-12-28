Названа первая женщина с состоянием $100 млрд

Французская предпринимательница Франсуаза Бетанкур Мейерс стала первой женщиной в мире с состоянием более $100 млрд, пишет Bloomberg. Она является наследницей империи L'Oréal в которую входят десятки известных брендов, среди которых Lancome, Yves Saint Laurent, Biotherm, Garnier и другие.

По данным агентства, ее состояние 28 декабря подскочило до $100,2 млрд. Этой важной вехой стало то, что акции компании L'Oréal, основанной ее дедушкой, выросли до рекордного уровня. Тем не менее она остается на 12-й строчке среди самых богатых людей мира.

70-летняя Бетанкур Мейерс, будучи единственным ребенком, унаследовала после смерти своей матери в 2017 году состояние в размере $39,5 млрд. Активы включали в себя в том числе 33 % акций компании L’Oréal.

Ранее основательница Wildberries и самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук высказала мнение, что неверно навязывать девочкам стереотип, что семейные перспективы должны быть для нее на первом месте, заявила в ходе форума «Поколение». Бизнесвумен пояснила, что своим троим дочерям она не посоветует заводить семью до того, как они встанут на ноги.