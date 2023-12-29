Чернышенко заявил, что операторам запретят бесконтрольно увеличивать тарифы выше инфляции

Операторам связи не дадут бесконтрольно повышать тарифы выше уровня инфляции. Такое заявление сделал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости. Уточняется, что по новой стратегии развития отрасли связи в РФ, операторы имеют право поднимать тарифы выше уровня инфляции, но лишь при условии, что вкладывают большую часть дополнительной прибыли в развитие сетей и новые технологии. "Никто, конечно, не даст операторам наживаться на наших людях и бесконтрольно повышать тарифы", – заявил Чернышенко. По его словам, Федеральная антимонопольная служба внимательно следит за этим. Он также заявил, что в последние десятилетия операторы занимались инвестированием в инфраструктуру и оборудование, а потом не могли нарастить прибыль даже до уровня инфляции. Вице-премьер отметил, что сейчас развиваются сети поколения 5G и имеется установка на создание российского оборудования связи. Чернышенко подчеркнул, что России, ради технологического суверенитета, необходимо решать подобные вопросы самостоятельно, из-за чего на отрасль ляжет сильная нагрузка по развитию сетей нового поколения. Ранее сообщалось, что отечественное оборудование стандартов 5G и 6G-Ready запустят в опытную эксплуатацию до 2030 и 2035 года соответственно. Это будет проводиться в рамках первого этапа реализации стратегии развития отрасли. Кроме того, запланировано внедрение практики совместного использования опорной инфраструктуры операторами мобильной связи для развертывания сетей 5G, а к 2035 году – 6G. До этого стало известно, что сети мобильной связи 3G могут отключить в РФ в 2027 году.