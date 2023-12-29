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Провайдерам в России запретят повышать бесконтрольно повышать цены на интернет

Вчера стало известно о том, что провайдеры в России стали поднимать цены на свои услуги. Так, домашний интернет в среднем подорожал на 5-15%. По словам вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, операторам связи запретят бесконтрольно увеличивать тарифы выше уровня инфляции.

Провайдерам в России запретят повышать бесконтрольно повышать цены на интернет
© Чемпионат.com

По словам вице-премьера, сейчас есть установка на развитие отечественного оборудования для всех систем связи. По его словам, в целях своего технологического суверенитета необходимо делать всё самостоятельно, и сейчас большая нагрузка будет идти наотрасли связи по созданию сетей нового поколения.

Федеральная антимонопольная служба внимательно следит за тем, чтобы тарифы были обоснованными, и в общем-то я думаю, каких-то там сильных скачков быть не должно.

Чернышенко подчеркнул, что никто не даст операторам бесконтрольно наживаться на людях.

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