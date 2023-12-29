В Финляндии забастовка профсоюза остановит работу нескольких заводов

Профсоюз Teollisuusliitto, представляющий работников легкой и тяжелой промышленности Финляндии, объявил о массовых двухдневных забастовках в районах Килпилахти и Коккола, которые остановят работу нескольких крупных заводов. Об этом сообщил портал Yle.

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По его данным, акция протеста пройдет одновременно в общей сложности на 14 предприятиях, в том числе на заводах нефтеперерабатывающей компании Neste, 1 и 2 февраля. Указывается, что протестующие выступают против правительственных реформ рынка труда.