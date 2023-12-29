Приостановлены торги на СПБ Бирже

Технический сбой привел к приостановке торгов ценными бумагами на СПБ Бирже. Об этом говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

В пресс-службе пояснили, что торги были приостановлены с 07:50 мск.

«Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно», —говорится в сообщении.

Технический сбой помешал некоторым сделкам, заключаемым с 7:00, среди них проводимые с центральным контрагентом (ЦК). При этом основная сессия открывается в 10:00, пишет РБК.