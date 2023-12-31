В IKEA анонсировали открытие магазинов нового формата

Шведская мебельная компания Ingka открыла 26 магазинов IKEA городского формата в крупных городах, таких как Стокгольм, Копенгаген и Сан-Франциско. В дальнейшем планируется расширение сети, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на пресс-службу концерна.

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В пресс-службе пояснили, что первый магазин нового формата был открыт в Париже, затем появились торговые точки в Нью-Йорке и Шанхае.

Дизайн городских магазинов сочетает в себе знакомые черты с новыми технологиями, позволяющими в компактном формате максимально точно воспроизводить впечатления от покупок в более крупном пригородном магазине, отметили в компании.

Ассортимент торговых точек насчитывает до 2,6 тыс. наименований, в нем представлены как разнообразные аксессуары, так и небольшие предметы мебели.

В успешных магазинах, таких, как парижский, внедряются новые механизмы. К примеру, было проведено тестирование так называемой «иммерсивной комнаты», в которой проекторы создают впечатление присутствия на кухне, в спальне или гостиной, позволяя покупателям виртуально ознакомиться со всем ассортиментом.