В США отреагировали на происшествие с Boeing 737 MAX 9

Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить эксплуатацию 171 лайнера Boeing 737 MAX 9 с тем, чтобы провести их проверку. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу FAA.

В пресс-службе пояснили, что директива обусловлена недавним летным происшествием с самолетом этого типа, в ходе которого у лайнера выпала в полете секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон.

«FAA распорядилось о временном прекращении эксплуатации отдельных самолетов Boeing 737 MAX 9, которые используются американскими авиакомпаниями или на территории США», — пояснили в управлении.