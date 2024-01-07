$89.69-0.6299.19-1.36
Почта

В ЕС, Британии и Турции прекратили полеты Boeing из-за ЧП с отвалившейся дверью

Европейское агентство безопасности полетов (EASA) приостановило эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 после ЧП с пассажирским лайнером в США. Такие же меры приняты турками и британцами, сообщает Reuters.

«Агентство авиационной безопасности Европейского союза согласилось с директивой американской FAA относительно MAX 9, но отметило, что ни одна авиакомпания из стран-членов ЕС «в настоящее время не эксплуатирует самолеты в соответствующей конфигурации», — сообщает агентство.

Полеты самолетов данного типа также прекращены в Британии и Турции.

Британский регулятор воздушной безопасности заявил, что потребует от любого оператора 737 MAX 9 соблюдения директивы FAA для входа в его воздушное пространство.

Также эксплуатацию прекратила турецкая Turkish Airlines. В ее авиапарке есть пять самолетов Boeing 737 MAX 9.

В субботу регулирующие органы США (Federal Aviation Administration, FAA) временно приостановили работу 171 лайнера Boeing 737 MAX 9 для проверки безопасности.

Это произошло после ЧП в воздухе: во время полета у нового лайнера Alaska Airlines отвалилась дверь, салон разгерметизировался.

Аварийное судно благополучно приземлилось. На борту был 171 пассажир и 6 членов экипажа. Несколько пассажиров получили травмы. Самолет находился в эксплуатации всего восемь недель.

Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости