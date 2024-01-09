Французские энергетики проведут забастовку в разгар холодов

Сотрудники энергокомпании EDF во Франции готовятся к забастовке в связи с низким уровнем заработных плат. Ее начнут проводить с 15 января, заявил РИА Новости генеральный секретарь профсоюза FNME-CGT Фабрис Кудур.

Соответствующее предупреждение уже было направлено объединением профсоюзов, уточнил он. По словам собеседника агентства, все объекты EDF «будут затронуты требованиями касательно переговоров о зарплатах на 2024 год». Он отметил, что их уровень не соответствует ожиданиям.

Днем ранее заключительные переговоры о заработных платах в компании не увенчались успехом. Несколько профсоюзов работников энергетического сектора сообщили о намерении поставить руководство фирмы в известность о коллективном организованном прекращении работы в организации.

Профсоюзы изначально потребовали увеличить зарплаты сотрудников на 4%, однако в самой компании заявили о готовности повысить уровень на 1,5% в дополнение к индексации зарплат на 2% во все отрасли.