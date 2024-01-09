"Ростех" готов взять под контроль Климовский патронный завод

Госкорпорация «Ростех» заявила о готовности взять под контроль Климовский патронный завод, который в настоящий момент находится в частных руках. RT на русском

"Необходимо национализировать Климовский патронный завод. Соответствующее обращение в адрес главы государства уже готовится. Это позволит обеспечить и выполнение производственных задач, и социальных обязательств, которые есть у завода, и в целом - навести порядок на предприятии, в том числе повысить уровень промышленной безопасности", - отметили в госкорпорации. ТАСС