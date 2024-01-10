В отношении Elena Furs ввели процедуру наблюдения

В отношении сети магазинов меховых изделий Elena Furs ввели процедуру наблюдения. Об этом сообщают «Ведомости».

© Unsplash

Еще в 2021 году Федеральной налоговой службой была проведена выездная проверка деятельности компании за 2017 год. Ведомство предъявило ей претензии на 411 млн рублей, однако позднее сумму снизили на 6 млн рублей.

Претензии к фирме возникли из-за ухода от налогов. Как утверждается, она использовала сеть индивидуальных предпринимателей (которые имеют право на упрощенную систему налогообложения).

Согласно недавнему решению Арбитражного суда Москвы, пока в реестр требований к ООО «Елена Фурс» внесена ее задолженность перед налоговиками лишь на 459 000 рублей.

По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрия Галанцева, наблюдение является начальным этапом процедуры банкротства. В адвокатском бюро Asterisk не исключили того, что до конкурсного производства и реализации имущества компании так и не дойдет.