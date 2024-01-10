Levi Strauss отсудила средства за продажу товаров в столичном секонд-хенде

С ООО «Супер Хенд», которое владеет магазином одежды секонд-хенд в Коньково, взыскали 20 тысяч рублей. Причиной стала продажа джинсов, маркированных товарными знаками истца, которым выступает американский производитель одежды Levi Strauss & Co, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на решение суда.

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Серию товарных знаков со словесным элементом Levi's ранее зарегистрировали в России на имя американского бренда. При этом ответчик не получал права на использование брендов истца.

Levi Strauss изначально попросил отсудить у магазина 200 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное использование двух ее товарных знаков. Сам ответчик отметил, что осуществляет продажу оригинальной продукции бренда, которая была в употреблении. Речь идет о товарах, легально введенных в оборот. В этой связи, как заявил ответчик, права правообладателя на защиту товарных знаков в отношении этой продукции исчерпаны.

В итоге компенсация была снижена судом в 10 раз.

Ранее сообщалось, что Арбитражным судом Москвы были полностью удовлетворены два других иска к ООО «Супер Хенд». Он взыскал по 200 тысяч рублей в пользу немецкой Puma SE и американской Under Armour.