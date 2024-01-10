Украина внесла Subway в список «спонсоров войны» за работу в России
Украина объявила франшизу ресторанов Subway «спонсором войны». Об этом сообщили в украинском Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
«Всемирно известная франшиза ресторанов быстрого питания Subway позиционирует себя как здоровую альтернативу традиционному фаст-фуду. Компания заявляет, что заботится о здоровье потребителей, но продолжает работать в России», — написали в telegram-канале НАПК.
Там возмутились, что сеть ресторанов не осудила спецоперацию на Украине.