Владелец бренда Aperol привезет в Россию новый спиртной напиток

Итальянский производитель алкоголя Campari решил привезти в Россию новый спиртной напиток, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росаккредитации.

Речь про аперитив с фруктовым вкусом Sarti Rosa крепостью 14 градусов. В Германии марка была запущена в прошлом году, по сравнению с другим популярным аперитивом компании (Aperol) он продается дороже. Будущая цена на российском рынке пока не приводится.

В октябре итальянская Campari Group, владеющая брендами Aperol, Cinzano и Mondoro, подала в суд на дистрибутора из России «Мастер-Трейд», потребовав запретить ввоз и продажу напитка Aperol по параллельному импорту.