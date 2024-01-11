В Испании начали расследование против Deutsche Bank

Национальная комиссия по фондовому рынку (CNMV) Испании объявила о начале расследования в отношении немецкого Deutsche Bank по подозрению в систематическом нарушении законодательства в сфере торговли ценными бумагами.

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Организацию уличили в продаже сложных и высокорисковых финансовых инструментов без соответствующей работы с клиентами. Речь идет о том, что банк не раскрывал рисков и деталей работы с деривативами, что грозило убытками тем, кто с ним работает.

В процессе разбирательства регулятор учтет результаты внешней проверки Deutsche Bank, подтвердившей нарушения, а также факт уже инициированных клиентами судебных разбирательств. Вместе с тем в CNMV признали, что из начала расследования не следует обязательность тех или иных санкций. Возможно, вину Deutsche Bank доказать не удастся.