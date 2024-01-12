В ФАС поступили жалобы на банки из-за ограничений по льготной ипотеке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о получении ряда жалоб, связанных с введением кредитными организациями ограничений по льготной ипотеке, передают «Известия».

Изданию не удалось выяснить, от кого именно поступили претензии. При этом, как отмечается, ведомство собирается их рассмотреть.

Подчеркивается, что крупные банки, в числе которых ВТБ и Альфа-банк, готовятся к выдаче ипотеки по госпрограммам только при условии приобретения недвижимости у партнеров. О своих планах они объявили совсем недавно, отмечает газета. Она также обращает внимание на то, что банки за счет новых правил смогут взаимодействовать только с теми застройщиками, которые субсидируют ипотеку совместно с кредитными организациями.

В случае выявления службой нарушений банки столкнутся со штрафами от 2,5 млн до 5 млн руб. Речь идет о навязывании невыгодных условий договора. При выявлении признаков заключения антиконкурентных соглашений банки будут обязаны оплатить штрафы в размере до трех сотых размера выручки от реализации программы, подчеркивается в публикации.