Более 70 компаний покажут продукцию в Китае на фестивале «Сделано в России»

Более 70 российских компаний представят свою продукцию в Китае на фестивале «Сделано в России», сообщили в Российском экспортном центре (ВЭБ.РФ).

© Nsn.fm

Планируется, что посетители смогут приобрести больше 1,4 тысячи различных товаров, включая продукты питания, напитки и другое.

Ярмарка ждет около трех миллионов гостей за время фестиваля, который будет проходить в китайской в провинции Ляонин во время новогодних праздников с 27 января по 5 февраля. Основной акцент на фестивале сделают на российской пищевой продукции. Событие организовывает Российский экспортный центр.