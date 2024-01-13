ЦБ внес «Слово пацана/Slovopacana» в перечень финансовых пирамид
В перечень организаций с признаками финансовой пирамиды внесен интернет-проект «Слово пацана/Slovopacana». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Банка России.
В пресс-службе пояснили, что в список были внесены «наименование, знак обслуживания, коммерческое обозначение и иные средства индивидуализации лица «Слово пацана/Slovopacana».
Организаторы пирамиды предлагали клиентам сделать взнос в криптовалюте, эквивалентный $10, взамен предоставляли токены, которые якобы можно было продать в дальнейшем значительно дороже, уточнили в ЦБ.
По данным регулятора, сайт пирамиды был стилизован кадрами и цитатами из культового сериала. Вместе с тем, подчеркнули в пресс-службе, «этот псевдоинвестпроект не имеет никакого отношения к сериалу», является классической пирамидой.
В ЦБ предупредили, что в дальнейшем организаторы, набрав взносы, исчезнут со всеми деньгами. Найти их не удастся, так они не оставляют контакты, а криптокошельки анонимны, подчеркнули в пресс-службе.