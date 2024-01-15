Подсчитан ущерб от пожара на складе Wildberries под Петербургом

Ущерб от пожара на складе Wildberries под Петербургом может составить 17 миллиардов рублей, или около 1 процента от общего товарооборта маркетплейса.

В ближайшее время онлайн-ритейлеру предстоит компенсировать потери из-за сгоревших товаров, а ещё вернуть средства покупателям, не получившим заказы. На это, как говорят участники рынка, потребуется от полутора до трёх месяцев.