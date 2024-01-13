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На Украине «Жигулевское» пиво переименовали в «Венское»

Пиво «Жигулевское» исчезнет из списка продукции, выпускаемой заводом «Уманьпиво» в Черкасской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал украинский телеканал «Громадське».

Украинский завод отказался выпускать пиво «Жигулевское»
© Газета.Ru

Со ссылкой на маркетинговый отдел завода телеканал сообщает, что завод продолжит выпуск того же сорта пива без изменения рецептуры, однако название будет заменено на «Венское» (укр. Видэнське). В качестве причины переименования указано желание «избавиться от российско-советского прошлого».

В «Уманьпиве» считают, что рецепт «Жигулевского» якобы когда-то был разработан австрийским пивоваром и название «Венское» более правильное и аутентичное.

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