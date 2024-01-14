Amazon уволила курьера, который пожаловался на тяжелые товары

Dexerto: Amazon уволила курьера, который пожаловался в TikTok на тяжелые товары
Корпорация Amazon уволила курьера, после того как мужчина пожаловался в TikTok на тяжелые товары, которые он развозит. Об этом сообщает издание Dexerto.
Мужчину зовут Кендалл. В своем аккаунте в TikTok он часто публиковал видео о своей работе. В одном из клипов Кендалл сказал, что устал носить тяжелые товары, и попросил людей пореже их заказывать. Вскоре после этого курьер опубликовал еще одно видео, в котором рассказал, что лишился работы за свою жалобу.
«Около четырех недель назад я опубликовал видео, в котором попросил людей прекратить покупать тяжелые товары на Amazon, потому что я устал поднимать тяжелые предметы», – сказало он.
Кендалл проработал в Amazon семь лет.
По словам блогера, многие нашли его видео о тяжелых посылках забавным, однако некоторые люди им оскорбились. Особенно сильно жалоба Кенделла задела пожилых и людей с ограниченными возможностями.
«Я хочу сказать: если вас обидело это видео, мне очень жаль. Я никогда не хотел никого обидеть или дискриминировать кого-либо», – сказал тиктокер и следом попросил у всех прощение.