Косметику и бытовую химию в РФ начнут маркировать по-новому

В России стартовал эксперимент по маркировке отдельных видов парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, сообщает ТАСС.

Согласно постановлению правительства, он будет продолжаться до 28 февраля 2025 года. За это время будет отработана маркировка средств для макияжа и ухода за кожей, средств для волос, средств для гигиены полости рта и зубов, косметических товаров для бритья, дезодорантов, мыла и моющих средств.

Оператором информационной системы станет Центр развития перспективных технологий. Координацию и мониторинг работы участников оборота продукции, которая участвует в проекте, будет осуществлять Минпромторг РФ.

Участие в эксперименте будет добровольное. В нем примут участие производители косметических средств и бытовой химии, импортеры, организации оптовой и розничной торговли. Среди целей эксперимента — тестирование возможностей использования технологии маркировки выбранных товаров, определение оптимальных способов маркировки средствами идентификации отдельных видов косметики и бытовой химии.