ЦБ может резко увеличить штрафы банкам за обман клиентов

Центробанк РФ работает над подготовкой законопроекта, который в несколько раз повышает штрафы для финансовых организаций за обман потребителей, сообщает газета "Известия".

По данным источников издания, близких к Банку России, размер наказания может увеличиться до 0,1% от собственного капитала, при этом он составит не менее 100 тысяч рублей. В таком случае штрафы будут сопоставимы с аналогичными санкциями по законам о противодействии отмыванию денег.

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Адвокат Никита Суклин подчеркнул, что санкции могут вырасти и до 1% от капитала банка, если финансовая организация проигнорировала предписание регулятора или если она создала реальную угрозу интересам кредиторов или вкладчиков.

Издание уточняет, что собственные средства у Сбербанка на октябрь 2023 года составляли 6 триллионов рублей, ВТБ – более 1,6 триллиона. У других крупных банков, входящих в топ-10 по уровню капитализации, величина капитала находится в районе от 307 до 818 миллиардов рублей.

Обман потребителей, пишет газета, в таких случаях может обходиться банкам от сотен миллионов до нескольких миллиардов рублей. По словам адвоката Суклина, в настоящее время штраф за недобросовестные практики, вводящие потребителя в заблуждение, для должностных лиц составляют от 2 до 4 тысяч рублей, а для юридических – от 20 до 40 тысяч рублей.

Другой источник "Известий" подтвердил, что такое повышение ЦБ РФ вводит в целях пресечения желания кредитных организаций заниматься подобными практиками.

Ранее российские сенаторы предложили в 10 раз поднять штрафы для банков в целях повышения безопасности клиентских операций. Их предлагается повысить из-за нежелания банков выполнять необходимые требования для повышения безопасности онлайн-операций.

Еще в феврале 2022 года Центробанк РФ начал требовать у кредитных организаций ввести подтверждения операций клиентов при помощи средств криптографической защиты. В это же время в самом регуляторе пока не видят существенных проблем с соблюдением новых требований.