Российские импортеры электроники исключили доллары и евро из расчетов

Российские импортеры электроники приняли решение не прибегать к расчетам в американской и европейской валютах с дистрибьюторами из других государств. Об этом сообщают «Известия».

В публикации говорится, что в минувшем году гаджеты приобретали за валюты ряда развивающихся стран. В частности, речь идет о юанях, дирхамах, вонах, донгах и рупиях, уточняется в статье. По словам импортеров, использовать их в расчетах достаточно выгодно. И это касается также самих покупателей, добавляют они.

Специалисты указывают на отсутствие рисков прослеживаемости отгрузок и банков-корреспондентов из недружественных стран при использовании указанных валют. Они обращают внимание на то, что сейчас можно наблюдать быстрое хождение валюты. Кроме того, собеседники сообщили о наличии возможности урезать количество посредников при поставках.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, российская национальная валюта становится более востребованной на рынке. Он подчеркнул, что ее можно конвертировать в другие финансовые активы. Кроме того, эксперт указал на возможность хранить в рубле накопления, а потом их тратить. Собеседник издания сообщил об укреплении позиций РФ на международных рынках за счет роста доверия к этой валюте.