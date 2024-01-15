После авиаударов США по целям хуситов в Йемене Катар, приостановил отправку танкеров с СПГ через пролив Баб-эль-Мандеб. По данным Bloomberg, как минимум пять судов с СПГ, следовавших к проливу, с пятницы прекратили свое движение. Газета.Ru

Три танкера из страны остановились у берегов Омана: один — в Красном море, другой — в Средиземном море недалеко от Суэцкого канала, говорится в материале. Lenta.ru