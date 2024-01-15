После авиаударов США по целям хуситов в Йемене Катар, приостановил отправку танкеров с СПГ через пролив Баб-эль-Мандеб. По данным Bloomberg, как минимум пять судов с СПГ, следовавших к проливу, с пятницы прекратили свое движение. Газета.Ru
Три танкера из страны остановились у берегов Омана: один — в Красном море, другой — в Средиземном море недалеко от Суэцкого канала, говорится в материале. Lenta.ru
После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море. ТАСС