Совкомбанк реализует льготную ипотеку без комиссий от застройщиков

С опцией «Правильная ипотека» клиенты Совкомбанка могут взять ипотеку по сниженной ставке в течение льготного периода. Воспользоваться опцией можно будет при оформлении не только ипотечных кредитов с господдержкой, но и займов по рыночным программам на покупку первичного жилья.

Совкомбанк запустил программу «Правильная ипотека». В рамках программы Совкомбанк предлагает ипотеку со сниженной ставкой на льготный период для заёмщиков и без комиссии для застройщиков.

Опция бесплатна для заёмщиков и не влияет на стоимость выбранного объекта недвижимости. При этом воспользоваться услугой можно не только при оформлении ипотеки с господдержкой, но и при получении займа по рыночным программам банка на покупку первичного жилья или коммерческой недвижимости.

«Преимущество программы для заёмщика — пониженная процентная ставка по кредиту на период строительства объекта недвижимости. Это позволит вносить низкий ежемесячный платёж в течение льготного периода до 36 месяцев. Покупатели квартиры за это время могут накопить определённую финансовую подушку и потратить её в будущем на частично-досрочное погашение ипотеки, ремонт или иные цели», — отметили в пресс-службе Совкомбанка.

Так, при покупке недвижимости по льготной или семейной ипотеке в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях процентная ставка по кредиту составит 0,99% годовых, а в других регионах — 1,99%.