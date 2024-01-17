Суд оштрафовал Amazon на ₽200 млн за отсутствие филиала в России

Таганский районный суд назначил американскому облачному сервису Amazon оборотный штраф свыше 200 миллионов рублей за отсутствие филиала в России. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 17 января.

Отмечается, что компанию признали виновной по статье «Осуществление иностранным юрлицом деятельности в интернете на территории РФ без размещения электронной формы для направления обращений российских граждан и организаций, либо без создания филиала, или открытия представительства, или учреждения российского юрлица».

Американскую компанию уже не в первый раз привлекают к административной ответственности. Так, 18 октября 2022 года Amazon оштрафовали на четыре миллиона рублей за отказ удалять запрещенную информацию.

В декабре того же года суд арестовал активы компании по иску киберспортсмена Кирилла Малафеева. Поводом стала блокировка его аккаунта на платформе Twich, которая принадлежит Amazon.