Активы «Рольфа» собираются взыскать через суд в пользу России

Генпрокуратура России подала иск в Московский суд Санкт-Петербурга с намерением взыскать активы одного из крупнейших российских автодилерских холдингов АО «Рольф» в пользу государства. Он был зарегистрирован 27 декабря, указано в карточке дела в базе суда, передает «Интерфакс» .

Предварительное судебное заседание должно состояться 18 января. Как уточнили в пресс-службе городских судов, предметом иска являются все активы частной компании с ограниченной ответственностью «Деланс Лимитед» и ООО «Рольф Моторс», а также 100 процентов долей в уставных капиталах ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт» Санкт-Петербург и ООО «Рольф Тех». Истец заявляет, что указанное имущество было получено в нарушение законодательства о противодействии коррупции.