Маркетплейс Wildberries заявил, что перечислил деньги покупателям за отмененные заказы со сгоревшего склада в Шушарах. RT на русском
"Мы уже скрыли с витрины маркетплейса товары, которые были повреждены на складе в Шушарах. Для части покупателей мы заменили товары на такие же при наличии на других складах, остальным отправили деньги за отмену заказов", — сообщили в маркетплейсе. News.ru
Пожар произошел на складе Wildberries утром 13 января. Площадь возгорания сперва составила тысячу квадратных метров, а потом она увеличилась до 50 тысяч "квадратов". Локализовать возгорание удалось на площади в 70 тысяч квадратных метров. Днем 14 января на складе ликвидировали открытое горение. Региональный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Москва24