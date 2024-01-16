В Wildberries рассказали об отказах продавцов от компенсации после пожара

В пресс-службе Wildberries сообщили о готовности большого числа продавцов на добровольной основе отказаться от компенсации за продукцию, которая пострадала в результате возгорания, произошедшего на складе в Шушарах. Об этом пишет агентство «Прайм».

Уточняется, что подобные обращения направили несколько сотен предпринимателей. Маркетплейс отметил, что его сотрудники «очень тронуты желанием партнеров помочь». Кроме того, он поблагодарил их за слова поддержки. Компания заявила, что сейчас получать ее «важно как никогда».

Напомним, что накануне площадка проинформировала о выплате первых компенсаций половине продавцов, которые владели товарами, находившимися на сгоревшем складе.

В Wildberries подчеркнули, что размер выплат, который получила часть продавцов, является предварительным.