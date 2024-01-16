У Wildberries появилась функция отмены заказа
Маркетплейс Wildberries ввел функцию отмены заказа в первый час после его оформления или до момента начала сборки. Об этом «РИА Новости» рассказали в компании.
В Wildberries отметили, что функция стала доступна в приложении 15 января. Использовать ее пользователи смогут с помощью соответствующей кнопки, которая появится в разделе «Доставки» после оформления заказа.
«На первом этапе опция стала доступна для тех, кто покупает товары по постоплате. В будущем возможность отмены заказа по кнопке станет доступна для всех клиентов», — добавили в компании.
Указывается, что пользователи смогут отменить заказ в первый час после его оформления или пока продавец не начнет сборку — зависит от того, что наступит раньше. Изначально эта опция будет доступна только для продавцов, хранящих товары на собственных складах.
В Wildberries считают, что функция минимизирует случайные заказы, когда клиенты ошибаются адресом или количеством позиций, а также поможет продавцам сократить затраты на логистику.