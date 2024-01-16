Shell приостановит перевозки через Красное море

Британская нефтяная компания Shell приостановит все перевозки через Красное море на неопределенный срок на фоне опасений о дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. Lenta.ru

Отмечается, что в компании опасаются, что удары США и Британии по Йемену спровоцируют лишь еще большую эскалацию в регионе. RT на русском

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море. ТАСС