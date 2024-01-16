В "Почте России" рассказали о влиянии ситуации в Красном море на тарифы
В «Почте России» заявили, что ситуация в Красном море никак не повлияет на их тарифы
Ситуация в Красном море никак не повлияет на тарифы «Почты России», поскольку компания не использует данный морской маршрут в логистике. Об этом сообщили в пресс-службе организации, передает «Прайм».
Ранее в Евросоюзе заявляли, что ситуация в Красном море может привести к росту тарифов на морские грузоперевозки.
Комментируя данное сообщение, в «Почте России» отметили, что не используют морской маршрут через Красное море в логистике, поэтому на их тарифах происходящее там никак не отразится.
Напомним, что с начала палестино-израильского конфликта правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» предупредило о намерении атаковать все корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты. С тех пор хуситы неоднократно запускали ракеты и беспилотники по судам в Красном море. На прошлой неделе США и Великобритания нанесли по их объектам на севере Йемена удары, которые власти стран назвали ответом на угрозу судоходства в Красном море.