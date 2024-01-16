Крупные российские компании массово уходят с Кипра
Более десяти крупных российских компаний массово ушли с Кипра. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на кипрскую газету Phileleftheros.
Источник отмечает, что уход российских компаний будет продолжаться и дальше, при этом многие из них уже никогда не вернуться обратно. Ожидается, что уход этих компаний негативно повлияет на сферу финансовых услуг Кипра.
«Кроме того, в последние месяцы двузначное число компаний с огромным объемом бизнеса в своем секторе объявили о том, что скоро навсегда распрощаются с Кипром, и ожидается, что в ближайшем будущем за ними последуют и другие субъекты бизнеса», — сообщает источник.
Ранее президент Кипра допустил воссоединение острова в 2024 году.
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