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Французская TotalEnergies объявила форс-мажор по закупкам СПГ из России

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies объявила форс-мажор по обязательствам, связанным с проектом «Арктик СПГ-2». Об этом сообщает Reuters.

Французская TotalEnergies объявила форс-мажор по закупкам СПГ из России
© globallookpress.com

В качестве причины такого решения в компании назвали антироссийские санкции США.

«Мы инициировали процесс форс-мажорных обстоятельств в соответствии с действующими контрактами, мы будем соблюдать принятый режим санкций», — говорится в тексте.

Таким образом компания не станет получать сжиженного природного газа в рамках «Арктик СПГ-2» в 2024 году.

Ранее сообщалось, что российский проект может начать первые отгрузки СПГ для поставок в Азию уже в конце января.

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