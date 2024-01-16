Французская TotalEnergies объявила форс-мажор по закупкам СПГ из России

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies объявила форс-мажор по обязательствам, связанным с проектом «Арктик СПГ-2». Об этом сообщает Reuters.

В качестве причины такого решения в компании назвали антироссийские санкции США.

«Мы инициировали процесс форс-мажорных обстоятельств в соответствии с действующими контрактами, мы будем соблюдать принятый режим санкций», — говорится в тексте.

Таким образом компания не станет получать сжиженного природного газа в рамках «Арктик СПГ-2» в 2024 году.