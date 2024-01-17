OBI подала новый иск к своим бывшим структурам в России

Немецкая сеть гипермаркетов строительных материалов OBI подала новый иск к своим бывшим российским структурам ООО «ОБИ Франчайзинговый центр», ООО «Сделай своими руками» и ООО «Сделай своими руками Северо-Запад». Сумма требований составляет 25 млн руб., сообщают «Ведомости».

Источник, знакомый с условиями договора между российской и немецкой компаниями, поясняет, что отечественная компания должна была провести ребрендинг в течение полугода после продажи активов. Эта сделка была закрыта в конце июля 2022 года, то есть компания должна была сменить вывеску в конце января 2023 года, но так этого и не сделала.

Летом «ОБИ ФЦ» подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда Domus и других товарных знаков по всем 45 классам Международной классификации товаров и услуг. По данным издания, «ОБИ ФЦ» удалось зарегистрировать товарные знаки Obbi и Hobi, по двум заявкам получен отказ, одна (IdeaFix) отозвана, остальные — находятся на рассмотрении.

По мнению экспертов, OBI пытается за счёт нового иска вынудить свои бывшие компании сменить вывеску. OBI давно «принимает меры против нарушения прав на товарные знаки в России». В середине ноября 2023 года стало известно об иске OBI GmbH к ООО «ОБИ ФЦ» — немецкая компания хочет через суд запретить бывшей «дочке» использовать свои товарные знаки. Суд уже частично удовлетворил требование OBI GmbH и наложил обеспечительные меры в отношении домена obi.ru.