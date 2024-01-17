Google уволит сотни сотрудников из отдела продаж рекламы

Американская корпорация Google, принадлежащая Alphabet, уволит несколько сотен сотрудников из отдела по продажам рекламы. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на служебную записку руководителя отдела, коммерческого директора Google Филиппа Шиндлера, которая имеется в распоряжении издания.

Во внутреннем письме к сотрудникам своего подразделения Шиндлер подчеркнул, что «сокращения стали результатом изменений в работе отдела продаж Google».

На прошлой неделе корпорация заявила, что уволит сотни инженеров и других сотрудников, работающих в группах цифровых помощников и аппаратного обеспечения, ответственных в том числе за Pixel, Nest и Fitbit. Тогда в Google добавили, что кадровые изменения в командах продолжатся.