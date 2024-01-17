Посольство РФ в Турции надеется решить вопрос с отказом банков проводить платежи

Посольство и торгпредство России осуществляют интенсивные контакты с турецкими властями из-за отказа ряда местных банков проводить платежи. Об этом заявил РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов 17 января.

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Ранее председатель Ассамблеи экспортеров Турции (TIM) Мустафа Гюльтепе заявил, что с начала года осуществляющие поставки в Россию турецкие компании столкнулись с проблемами при проведении платежей. «Коммерсант» писал, что турецкие банки останавливают платежи из-за боязни попасть под вторичные санкции США.

Ерхов подтвердил, что некоторые банки прямо объясняют отказ проводить финансовые операции западными санкциями, решение об ужесточении которых было принято в конце декабря.

«Хочется надеяться, что в результате предпринимаемых в настоящее время усилий мы сможем найти решение, которое удовлетворяло бы и турецких экспортеров, продающих товары, совершенно не подпадающие под санкции, и их российских партнеров», — заявил дипломат.