Посольство РФ в Турции надеется решить вопрос с отказом банков проводить платежи
Посольство и торгпредство России осуществляют интенсивные контакты с турецкими властями из-за отказа ряда местных банков проводить платежи. Об этом заявил РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов 17 января.
Ранее председатель Ассамблеи экспортеров Турции (TIM) Мустафа Гюльтепе заявил, что с начала года осуществляющие поставки в Россию турецкие компании столкнулись с проблемами при проведении платежей. «Коммерсант» писал, что турецкие банки останавливают платежи из-за боязни попасть под вторичные санкции США.
Ерхов подтвердил, что некоторые банки прямо объясняют отказ проводить финансовые операции западными санкциями, решение об ужесточении которых было принято в конце декабря.
«Хочется надеяться, что в результате предпринимаемых в настоящее время усилий мы сможем найти решение, которое удовлетворяло бы и турецких экспортеров, продающих товары, совершенно не подпадающие под санкции, и их российских партнеров», — заявил дипломат.
Источник РИА Новости в одном из госбанков сообщил, что решение может быть найдено до конца недели. По словам собеседника агентства, банковский сектор страны не получал каких-либо доказательств того, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций.