Maersk предупредила о возможных нарушениях в глобальной сети перевозок

"Хотя мы надеемся на устойчивое разрешение [ситуации] в скором времени и делаем все возможное для этого, клиентам стоило бы приготовиться к тому, что сложности в районе [Красного моря] сохранятся, вследствие чего произойдут серьезные нарушения в глобальной сети [перевозок]", - отмечается в заявлении компании.