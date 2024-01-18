Наказание для банков за навязывание ненужных клиенту услуг нужно ужесточить, с таким предложение выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В разговоре с «Парламентской газетой» депутат подчеркнул, что следует увеличить штрафы как минимум в десятки раз. По словам парламентария, штрафы будут зависеть от размера капитала кредитно-финансовой организации.

«Сейчас готовится предложение по усилению наказания финансовых институтов, это касается и банков, и микрофинансовых организаций. За навязывание услуг будет устанавливаться очень серьезное наказание. Штрафы вырастут даже не в десятки, а, может быть, в сотни раз», — отметил Аксаков.

По словам депутата, многие банки «в погоне за прибылью» навязывают клиенту услуги. Для этого финансовые организации используют в том числе рекламные сервисы. Парламентарий напомнил, что среди россиян высокий уровень закредитованности, часть граждан тратит 80% своих финансов именно на услуги банков.

«Нам необходимо избавить россиян от такого давления финансовых институтов. Я полагаю, что в ближайшее время, если не в январе, то в феврале законопроект уже начнем рассматривать на площадке нашего комитета, и мы постараемся как можно быстрее принять закон», — заключил депутат.