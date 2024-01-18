Российские перевозчики попросили вернуть запрет на экспорт бензина

Ассоциация «Грузавтотранс» обратилась к президенту страны Владимиру Путину с просьбой вернуть запрет на экспорт бензина и дизтоплива, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо российских грузоперевозчиков. По данным издания, поводом стало повышение стоимости топлива.

«9 января 2024 года цена на дизель на одной из сетевых заправок Санкт-Петербурга составила 65 рублей за литр, а месяц назад была еще 64 рубля», - следует из текста письма.

Как сообщили газете в Минэнерго, необходимости в запрете вывоза топлива на данный момент нет. Приоритетом остаются рыночные методы регулирования ценообразования. При этом текущий уровень инфляции не дает предпосылок для роста цен.