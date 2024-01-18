«Альфа-банку» грозит штраф за спам

Санкт-Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело в отношении «Альфа Банка» за распространение рекламы без предварительного согласия получателя, сообщает пресс-служба ведомства. Банку грозит штраф, его размер не уточняется.

В службу поступило заявление о ненадлежащей рекламе «Альфа Банка». Заявитель указал, что не предоставлял согласие на её получение. Согласно закону «О рекламе», распространение рекламных сообщений по сетям электросвязи, включая телефонную, допускается только при согласии абонента или адресата, напомнили в УФАС.

Там добавили, что ответственность за нарушение требований несёт рекламораспространитель. В данном случае это «Альфа-Банк».