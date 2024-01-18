Shell сократит сотни рабочих мест

Британская нефтегазовая компания Shell приступила к сокращению сотни рабочих мест, чтобы оптимизировать портфель проектов и повысить общей уровень организационной эффективности. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, одними из первых будут ликвидированы должности в подразделении по разработке низкоуглеродных технологий. По словам двух источников агентства, затронутые организационными изменениями сотрудники на этой неделе в частном порядке уже получили соответствующие уведомления. Под сокращения также попадет ряд специалистов из подразделений по общим корпоративным вопросам и проектной деятельности и технологий.

"Shell стремится <...> уделять особое внимание производительности и упрощению процессов", - рассказал Bloomberg на условиях анонимности представитель компании.

По его словам, в ходе сокращения персонала компания рассчитывает "оптимизировать портфель проектов, достигнуть нового уровня эффективности, а ее структура станет проще".