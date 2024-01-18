Операторов криптовалют в ЕС обяжут информировать власти о сделках

Европейскому Совету и парламенту Евросоюза удалось заключить предварительное соглашение, которое касается мер по борьбе с отмыванием средств. Соответствующее заявление опубликовали на сайте Евросовета.

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Так, поставщикам услуг криптовалют (CASP) теперь будет необходимо прибегать к комплексной проверке своих клиентов, а также осведомлять о подозрительной активности.

Соглашение предполагает, что CASP должны применять меры комплексной проверки клиентов при совершении транзакций на сумму 1000 евро и более. В пресс-службе Евросовета объяснили принятие мер необходимостью защитить граждан и финансовую систему от отмывания денег и финансирования терроризма.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с агентством «Прайм» не исключил роста биткоина в ближайшие дни до 50 тысяч долларов и обновления исторического максимума в 69 тысяч долларов к концу года. При этом, по его словам, цена криптовалюты может скорректироваться вниз в феврале.