Reddit планирует провести IPO в марте

Платформа Reddit, объединяющая функции соцсети и форума, разработала подробный план первичного публичного размещения акций (IPO) в марте, сообщили Reuters знакомые с подготовкой источники.

По их словам, в феврале компания официально опубликует заявку на IPO, поданную конфиденциально в 2021 году, в начале марта проведет «дорожное шоу» (roadshow — встреча планирующей разместить акции компании с потенциальными инвесторами), а к концу месяца завершит процесс выхода на биржу.

Собеседники агентства уточняют, что компания планирует продать около 10% своих бумаг. В 2021 году ее оценивали в $10 млрд. Источники Reuters рассказали, что стоимость акций Reddit определит ближе к моменту листинга. Однако они предупредили, что планы компании о выходе на биржу могут быть отложены. Представитель Reddit отказался от комментариев Reuters.

Агентство отмечает, что это будет первое IPO крупной соцсети со времен первичного листинга Pinterest (NYSE:PINS) в 2019 году, и называет причиной этого решения конкуренцию за прибыль от рекламы с TikTok и Facebook (NASDAQ:META) (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).